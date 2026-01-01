Инж. Стоян Владимиров ще поеме временно управлението на „ВиК – Шумен“ след решение за смяна на досегашния управител Иван Пушкаров. Решението е взето на Общото събрание на съдружниците в дружеството, съобщи зам.-кметът на Шумен Николай Колев. Владимиров ще ръководи дружеството до провеждането на конкурс за постоянен управител.

Той припомни, че на заседание на Общинския съвет в Шумен вчера бе взето решение представителят на Общината да гласува "за" по всички точки в дневния ред на заседанието на съдружниците във ВиК - Шумен. Той посочи, че сред представителите на общините Каспичан и Нови пазар, които са присъствали на заседанието, не е имало гласували против смяната на управителя на дружеството.

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Зам.-кметът на община Шумен посочи, че мотиви за смяната на управителя на дружеството не са били предоставени от "Български ВиК Холдинг" ЕАД. Колев каза още, че е обсъдил с инж. Владимиров, че комуникацията е изключително важна не само между Община Шумен и ВиК - Шумен, но и между всички институции, защото често тя липсва и прехвърлянето на вина и отговорност винаги е нещо като модел на работа. Зам.-кметът на Шумен каза, че към този момент няма информация кога ще бъде проведен конкурс за постоянен управител на ВиК - Шумен и какви са условията за кандидатстване за заемане на длъжността.

Инж. Стоян Владимиров каза пред журналисти след Общото събрание на съдружниците във ВиК - Шумен, че ще направи изявление, след като промяната бъде вписана в Търговския регистър. Той добави, че познава по-голяма част от работещите в дружеството.

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"Ще има много промени и иновации, които трябва да бъдат направени, за да бъде дружеството съживено и за да може да работи, и гражданите от региона да имат питейна вода", коментира инж. Владимиров. Той посочи, че промените ще бъдат по линия на модернизация на ВиК - Шумен във връзка с намаляване на разходите за ток, подобряване на работата на служителите, от гледна точка на обезпечаване на материалната база и техниката, с която работят и е остаряла.

По думите му трябва да се създадат добри условия на труд, за да могат тези, които са дългогодишни работници, да продължат да работят в дружеството. Той допълни, че за мореднизациите ще трябва да се осигурят пари от икономии.

Заседанието на Общото събрание на съдружниците във ВиК - Шумен се състоя в зала на Областната администрация в Шумен. То бе закрито за медиите.

Със съобщение до медиите от "Български ВиК холдинг" ЕАД информираха, че инж. Владимиров ще ръководи дружеството до провеждането на конкурс по Закона за публичните предприятия, който по решение на общото събрание трябва да бъде обявен и проведен от мажоритарния собственик "Български ВиК холдинг" ЕАД. Инж. Стоян Владимиров дълги години работи във ВиК - Шумен. В продължение на две години той е главен инженер и за кратко - технически директор. През 2023 г. след спечелен конкурс инж. Владимиров оглавява клона на "Напоителни системи" ЕАД – дружеството, което управлява основния източник за вода на Шумен и Търговище - язовир "Тича", е посочено в съобщението от холдинга.

Общинските съветници гласуваха на заседание на Общинския съвет на 1 октомври представителят на Община Шумен в Общото събрание на съдружниците във ВиК - Шумен да гласува "за" по всички точки от дневния ред.