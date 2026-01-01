Съпругата на Брус Уилис, Ема Хеминг Уилис,подели рядка снимка на актьора и го определи като „движещата сила“ зад усилията ѝ за повишаване на осведомеността за фронтотемпоралната деменция.

50-годишната Хеминг Уилис отправи емоционална почит към 71-годишния си съпруг в Instagram по повод Световната седмица за информираност за FTD, като разказа и за неговата роля в настоящата ѝ обществена дейност.

„Не мога да премина през Световната седмица за информираност за FTD, без да говоря за Брус. Той е движещата сила зад моята кауза“, написа тя.

„Той ми отвори толкова много врати в тази работа и аз ще продължа да преминавам през тях.“

Хеминг Уилис добави, че няма да позволи диагнозата на съпруга ѝ „да бъде напразна“.

„Знам колко горд би бил той, ако знаеше, че помага на семейства, живеещи с FTD и други форми на деменция, както и на техните партньори, полагащи грижи, да бъдат видени и чути“, написа тя.

В края на публикацията си тя отправи особено лични думи към съпруга си:

„В тази следваща глава от живота си Брус продължава да гради върху наследството си. Той е и винаги ще бъде легенда. И аз съм толкова горда, че съм негова съпруга.“

На снимката Брус Уилис е с шапка и бяла тениска с графичен дизайн.

Дъщерята на актьора Скаут Уилис, която той има от бившата си съпруга Деми Мур, коментира публикацията: „Толкова се гордея с теб. Обичам те толкова много, Ема.“

Ема Хеминг за живота след диагнозата

Брус Уилис и Ема Хеминг Уилис са женени от 2009 г. Семейството му публично съобщи през 2022 г., че актьорът се оттегля от професионалната си кариера заради здравословни проблеми, след като първоначално беше диагностициран с афазия.

През февруари 2023 г. семейството разкри, че диагнозата му е прецизирана до фронтотемпорална деменция.

FTD е група прогресиращи заболявания, които засягат предимно челните и слепоочните дялове на мозъка. В зависимост от формата си заболяването може да доведе до промени в поведението, личността или способността за говорене и разбиране на езика.

Хеминг Уилис неведнъж е говорила открито за трудностите, с които се сблъсква семейството им.

Тя разказва, че при грижите за човек с деменция човек може да изпитва т.нар. „двусмислена загуба“ – състояние, при което близкият физически присъства, но постепенно се променят неговите способности и начинът, по който общува.

„Това е, което много хора, които се грижат за някого с деменция, изпитват – вашият човек физически е там, но може би вече не е там психически или емоционално“, обяснява тя.

По думите ѝ заболяването постепенно отнема различни способности, което кара близките да преживяват множество загуби с течение на времето.

„Постоянно си в скръб. Аз просто се научих как да се справям с нея“, споделя Хеминг Уилис.

Брус Уилис живее отделно от семейството си

Заради напредването на заболяването Брус Уилис живее в отделен дом, където за него се грижи професионален екип. Ема Хеминг Уилис и двете им дъщери – Мейбъл и Евелин – продължават да бъдат близо до него.

Семейството поддържа тесни отношения и с трите по-големи дъщери на актьора от брака му с Деми Мур – Румър, Скаут и Талула.

Хеминг Уилис е говорила и за чувството за вина, което изпитва, когато си позволява да празнува или да се фокусира върху собствения си живот.

През юни тя навърши 50 години и първоначално се е колебаела дали да организира празненство. В подкаста „Making Space“ с Хода Котб тя разказа, че приятел я е насърчил да не пропуска важния момент.

„Не искам да поглеждам назад и да си мисля: „Защо не отпразнувах 50-годишнината си?“, споделя тя.

Хеминг Уилис признава, че често изпитва вина, но се опитва да се пита какво би искал съпругът ѝ за нея.

„Той би искал да празнувам живота си с приятелите и семейството си“, казва тя.

Личната история в кауза

Ема Хеминг Уилис използва публичността си, за да повишава осведомеността за фронтотемпоралната деменция и трудностите, пред които са изправени семействата и болногледачите.

Тя е автор на книгата „Неочакваното пътешествие: Намиране на сила, надежда и себе си по пътя на грижите“, в която разказва за личния си опит и предлага подкрепа на хора, които се грижат за близки с деменция.

През март Хеминг Уилис стартира и фондация „Ема и Брус Уилис“, която работи за повишаване на осведомеността за FTD, подкрепа на лицата, полагащи грижи, и финансиране на научни изследвания.

При обявяването на диагнозата през 2023 г. семейството на Брус Уилис заяви, че макар новината да е болезнена, поставянето на точна диагноза е донесло известно облекчение.

„Брус винаги е искал да използва гласа си, за да помага на другите“, заяви семейството му тогава, подчертавайки желанието им да привлекат повече внимание към заболяването и въздействието му върху пациентите и техните близки.