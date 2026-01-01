Ремонтът на Паметника на Шипка предизвика спор в Народното събрание между „Възраждане“ и премиера Румен Радев.

Костадинов атакува правителството за ремонта на Паметника на свободата на връх Шипка

Ангел Янчев от "Възраждане" отправи въпроси от трибуната към премиера Радев за ремонта на паметника.

"Причината за протеста е изтърбушването на паметника на свободата, финансирано от вашето правителство. Този проект предвижда за 5 години Паметникът на свободата да бъде целия в скеле, а това скеле опаковано в строителен винил. На 3 март 2027, възнамерявате ли да участвате в тържествата на Паметника заедно с българите", запита той.

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Премиерът даде отговор от трибуната на НС. "Мисля, че паметникът Шипка е светиня и символ на целия български народ. Не е само на "Възраждане". Думата "изтърбушване" е крайно спекулативна", каза той. По думите на премиера паметникът не е в добро състояние. Той посочи, че още първата година, след като е построен паметникът, му се прави ремонт, а през 2020 година падат камъни с голямо тегло и става опасен. Стълбищата пропадат непрекъснато.

"Проектът е от преди 3 години, не е наш, договорът не е на нашето правителство. Ние сме дали парите, защото на никой досега не му пука и не дава никакви пари за този паметник", обясни премиерът.

Радев увери, че видът на паметника след ремонта, ще е абсолютно същият. По думите му всички правителства "са оставяли на следващите". "Ние решихме да поемем този риск за нас и за бъдещите поколения да има паметник, а не разруха", каза той.

"Проектът не предвижда нищо добро за паметника на свободата. Не отговорихте по никакъв начин на 3 март 2027, както и през следващите 4 години, Вие на празника ще бъдете ли на паметника или няма да бъдете", запита Янчев.

Премиерът припомни, че на 1 септември министърът на културата е бил на Паметника и има ясно издадена негова заповед - на всеки 10 дни да се докладва ходът на тези дейности. По думите му стълбите ще изглеждат по абсолютно същия начин, каквито са били до момента.

"Що се отнася до моето присъствие на Паметника - аз винаги съм бил там, но не вие определяте моя дневен ред", обясни Радев.