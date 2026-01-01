От началото на седмицата са настъпили два пътни инцидента, при които е починала възрастна пешеходка, а пътник в автомобил е сериозно ранен, съобщиха от полицията.

На 29 септември на бул. „България“ в Пловдив, автомобил, управляван от 45-годишен мъж, блъснал пресичаща на пешеходна пътека 78-годишна жена.

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Тя е била транспортирана в болница за оказване на спешна помощ, но ден по-късно от там било съобщено за нейната смърт.

На 30 септември автомобил се е преобърнал на пътното платно между селата Московец и Богдан.

При произшествието тежко е пострадал 46-годишен пътник, заедно с него под лекарско наблюдение е оставен и шофьорът, на 71 години.

И на двамата водачи пробите за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.