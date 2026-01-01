Председателят на шведския парламент днес възложи на лидера на социалдемократите Магдалена Андершон отново да опита да сформира ново правителство, въпреки че в понеделник тя заяви, че не може да си осигури достатъчно подкрепа за това, предадоха Ройтерс и Франс прес.

В понеделник социалдемократката, която е бивш премиер на Швеция, обяви, че не може да състави левоцентристки кабинет, след като Лявата партия реши да подкрепи кандидата за председател на парламента от Умерената коалиционна партия. Лявата партия беше част от левия предизборен блок, оглавяван от Андершон, а Умерената коалиционна партия беше част от десния предизборен блок, оглавяван от премиера Улф Кристершон. Според Андершон това решение на Лявата партия в подкрепа на Умерената коалиционна партия е подкопало опита ѝ да сформира правителство.

Андершон разполага със срок до 12 октомври, за да каже на председателя дали ще може да състави правителство или да поиска още време за тази задача