Гръцките власти издадоха предупреждение за влошаване на метеорологичната обстановка на остров Крит, съобщават гръцките медии. От националната метеорологична служба съобщават за очаквани силни валежи днес и утре.

Ветровете в района на Егейско море са силни, като в североизточната част ще достигнат 8 и 9 степен по скалата на Бофорт.

В южните части на Егейско море лошото време ще се запази до неделя, посочва електронното издание на гръцкия в. "Прото тема".

За остров Крит е издадено предупреждение гражданите да ограничат движението си да следват указанията на властите, съобщава телевизия "Скай".

Вчера дъждът нанесе щети на инфраструктурата и земеделски култури на острова, а мъж беше открит мъртъв в района на Ретимнос. Мъжът беше в неизвестност от сряда вечерта, след като е отишъл при стадото си.

Обществената телевизия ЕРТ съобщава и за инцидент с туристка на друг гръцки остров Родос. Според информацията 58-годишна жена е починала от удар на мълния, докато се разхождала със съпруга си.