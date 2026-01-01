Танкер е бил поразен от снаряд от неустановен вид, докато преминавал през Ормузкия проток, съобщи Британската служба за морски търговски операции, цитирана от Ройтерс.

При попадението на борда е избухнал малък пожар и е било прекъснато електроснабдяването. Екипажът е успял да потуши огъня.

Кораб беше ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток

Британската служба за морски търговски операции съобщи, че няма пострадали, а инцидентът не е причинил щети на околната среда.

Вчера Службата съобщи за подобен инцидент.