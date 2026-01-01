Министърът на културата Евтим Милошев освободи временно изпълняващия длъжността „изпълнителен директор“ на Национален фонд „Култура“ (НФК) Нели Неделчева.

До провеждането на конкурс позицията ще бъде заета от Мариана Проданова-Илиева, която и към момента е експерт в екипа на НФК.

Илиева е завършила „Българска филология“ в Софийския университет и „Арт мениджмънт“ в Нов български университет. Има опит в областта на културния мениджмънт, европейското финансиране, социализацията на културното наследство и други.

Междувременно Министерството на културата стартира процедура за провеждане на конкурс за изпълнителен директор на Национален фонд „Култура“.

От ведомството посочват, че с процедурата се цели да се прекъсне дългогодишната практика ключови ръководни позиции в системата на културата да бъдат заемани продължително чрез временни назначения.

Процедурата цели да гарантира законосъобразен и прозрачен избор на ръководител.