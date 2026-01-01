Почина 20-годишният Мирослав Гелин от Ракитово. Той стана първият двойно трансплантиран пациент у нас.Тъжната вест съобщиха от Община Ракитово.

"За съжаление, след надеждата, която му даде двойната трансплантация, организмът му се е предал", пишат от общинската администрация.

Поклонението ще бъде утре (3 октомври) в 13.30 ч. в гробищния парк в Ракитово, а погребението - в 16:00 часа.

За първи път у нас: Присадиха едновременно черен дроб и бъбрек на един пациент

Историята на Мирослав трогна стотици хора. След трансплантацията сърцата на мнозина се отвориха за младия мъж от Ракитово и беше организирана акция за набиране на средства в подкрепа на неговото възстановяване.

На 12 август 2026 г. от ВМА обявиха, че е записана нова страница в историята на българската трансплантология. За първи път у нас на един пациент бяха трансплантирани едновременно черен дроб и бъбрек.

Реципиентът беше Мирослав, който е с вродена чернодробна фиброза и бъбречна поликистоза. Шансът му за втори живот дойде след донорска ситуация в УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив. Донорът също беше млад мъж – на 20 години.