20-годишният Мирослав Гелин от Ракитово, който стана първият пациент в България с едновременна трансплантация на черен дроб и бъбрек, има нужда от финансова и морална подкрепа за своето възстановяване.

Мирослав все още се намира в болница, след като на 12 август специалисти от Военномедицинска академия (ВМА) извършиха уникалната за страната ни операция. За първи път в България на един пациент бяха трансплантирани едновременно два органа - черен дроб и бъбрек.

За първи път у нас: Присадиха едновременно черен дроб и бъбрек на един пациент

Младежът е с вродена чернодробна фиброза и бъбречна поликистоза. Шансът му за „втори живот“ идва след донорска ситуация в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив. Донорът също е бил млад мъж - на 20 години.

Сега пред Мирослав предстои дълъг период на възстановяване, за който са необходими финансови средства. Младежът е сирак и живее в Ракитово заедно със своята баба.

Община Ракитово

В общината вече са поставени кутии за дарения в няколко големи магазина, както и във фронт-офиса на Община Ракитово.

Всеки, който желае да помогне на Мирослав, може да го направи и чрез банков превод:

Титуляр: Мирослав Мариянов Гелин

IBAN: BG52UNCR70001524840589

Банка: УниКредит Булбанк

Нека помогнем на Мирослав да премине и през следващата крачка по пътя към своя „втори живот“.