На 3 октомври 2026 г. (събота) се открива ловният сезон за местен дребен дивеч и груповия лов на дива свиня. В тази връзка Областната дирекция на МВР – Смолян, съвместно с Регионалната дирекция по горите и ловните сдружения, предприема засилени мерки за безопасност и контрол по време на ловните излети.

Изготвен и утвърден е оперативен план за превенция и контрол. Ръководителите на ловните дружини и ловните групи са длъжни преди всеки ловен излет да провеждат задължителен инструктаж на участващите ловци, като особено внимание се обръща на правилата за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.

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Към момента в област Смолян са регистрирани 2948 физически лица с разрешение за носене на оръжие за ловни цели. През изминалия ловен сезон 2025 – 2026 г. са извършени 92 съвместни проверки с РДГ, ДГС и ДЛС на ловни групи, при които са проверени 1837 ловци. Не са установени нарушения на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) и Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД).

През изминалия ловен сезон не са регистрирани инциденти с ловци или с ловно оръжие по време на ловни излети.

С цел превенция и недопускане на произшествия през новия ловен сезон 2026 – 2027 г. ще се осъществява засилен контрол за спазването на мерките за безопасност при провеждането на ловни излети в ловностопанските райони на област Смолян.

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Проверките ще обхващат правилното транспортиране на ловните огнестрелни оръжия до ловищата, тяхното носене, употреба и съхранение, както и спазването на забраната за употреба на алкохол и упойващи вещества по време на лов.

ОДМВР – Смолян призовава всички ловци да проявяват отговорност и дисциплина, да спазват стриктно правилата за безопасност и указанията на ръководителите на ловните излети. Безопасното протичане на ловния сезон зависи преди всичко от отговорното поведение на всеки участник.