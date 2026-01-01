Окръжният съд в Кюстендил осъди ловец за фатален инцидент по време на лов.

Инцидентът е станал на 28 декември 2024 г. в землището на село Горановци, област Кюстендил. По време на групов лов на едър дивеч подсъдимият, като ловец, е причинил смъртта на 48-годишен мъж.

Съдът е приел, че трагичният инцидент е резултат от немарливо изпълнение на дейност с повишена опасност – боравене с огнестрелно оръжие. Установено е, че подсъдимият е нарушил разпоредбите на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, както и правилата за безопасност при лов.

Задържаха мъж, застрелял ловно куче край село Гурково

Причината за инцидента е неправилно боравене с ловно оръжие.

На подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 8 месеца. Изпълнението на присъдата е отложено с изпитателен срок от 3 години и 6 месеца.

Съдът е уважил изцяло гражданските искове, предявени от близките на загиналия – неговата майка, сестра, съпруга и двете му деца.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в София в 15-дневен срок.