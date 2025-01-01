Мъж е задържан за застрелване на ловно куче в землището на село Гурково, съобщиха от полицията. Сигналът за инцидента е подаден около 16:45 часа на 13 декември от жител на селото, собственик на животното.

В хода на проведените оперативно-издирвателни действия служителите на Районното управление в Ботевград са установили извършителя на деянието и са го задържали във вилата му в село Рашково. Става дума за 54-годишен мъж, който е признал пред полицейските служители, че е помислил кучето за безстопанствено. След като го прострелял, той натоварил тялото в личния си автомобил и го изхвърлил в гориста местност.

На мястото на инцидента е извършен оглед в присъствието на ветеринарен лекар.

По случая е образувано досъдебно производство.

Работата по разследването продължава под надзора на прокуратурата.