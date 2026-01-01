Задържаха румънци, обрали 78-годишен мъж в Монтана, съобщиха от полицията.

На 8 януари е подаден сигнал, че неизвестни са откраднали портфейла на мъжа.

В него имало карти за отстъпки в аптеки, 200 лева, 900 евро, както и монети с различен номинал на стойност 10 лв.

Установено е, че извършителят се придвижва с автомобил с румънска регистрация.

Колата е спряна на път Е-79 - в отсечката Враца-Монтана. Шофьорът е 39-годишен, а с него пътувал и 21-годишен - и двамата са румънски граждани.