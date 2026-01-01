Ще продължавам да настоявам за обективно разследване по случаите „Петрохан“ и „Околчица“. Това заяви служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев пред депутати в Народното събрание.

Той подчерта, че не е поставял въпроса за търсене на дисциплинарна отговорност.

„По никакъв начин не съм се намесвал в работата на разследващите полицаи“, каза Дечев.

Дечев: Смяната на ръководители в МВР няма връзка с разследването на случая „Петрохан“

Министърът заяви, че като ръководител има право да знае как служителите изпълняват своите задължения.

„Единствените служители на МВР, на които министърът на вътрешните работи не може да даде заповед, са разследващите полицаи. Такава заповед няма“, заяви Дечев и допълни, че чака да види имената на разследващите полицаи по случаите.

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов заяви, че няма никакво отношение към случая и не може да има такова. „Няма какво да кажа по темата“, посочи той.

Станислав Анастасов от ДПС показа копие от дипломата на Емил Дечев. "Завършил е със среден успех 3.67", заяви той.

Тошко Йорданов от ИТН поиска от министър Дечев да извика служител на МВР с дрегер, на който се подложат и двамата.