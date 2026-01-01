НАТО ще укрепи отбраната на източния си фланг чрез нова структура, която ще улесни бързото разполагане на сили в Латвия и Естония в случай на война с Русия, предаде Ройтерс, позовавайки се на двама военни представители на алианса.

Понастоящем силите на НАТО във всяка една от трите балтийски страни, както и в северната част на Полша, са под командването на единен многонационален щаб, намиращ се в полския град Шчечин. Планираната промяна подчертава стратегическото значение на балтийските държави, които са в центъра на вниманието след началото на руската инвазия в Украйна.

Разполагането на втори корпус в региона ще позволи на НАТО бързо да мобилизира голям брой сили, по думите на военен представител, като по този начин ще се отговори на ограничената стратегическа дълбочина и уязвимостта на региона.

Когато е в пълна бойна готовност, един армейски корпус обикновено води командването на три дивизии, или между 40 000 и 60 000 военнослужещи. В мирно време той обикновено изпълнява функциите на командна структура, в която са запазени специализираните подразделения като артилерия, противовъздушна отбрана и медицински служби, за да се осигури бързо разгръщане на войските при необходимост.

Германия и Нидерландия, в координация с НАТО, са постигнали споразумение да възложат на германско-нидерландския корпус, базиран в град Мюнстер, провинция Северен Рейн-Вестфалия, отбраната на Латвия и Естония, съобщиха военни представители пред Ройтерс.

Европейските съюзници поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност на фона на острите критики от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, който неотдавна обвини членовете на НАТО от Европа в липса на подкрепа във войната с Иран и обяви, че Вашингтон ще изтегли 5000 американски военнослужещи от Германия.

Според военните представители сделката е преодоляла последната пречка, която се състоеше в липса на достатъчно войски за сформирането на корпус, като се има предвид критичният капацитет, от който всеки корпус се нуждае в области като артилерия, противовъздушна отбрана, както и от инженерни и медицински части.

Заедно с други партньори Германия и Нидерландия ще започнат изграждането на тези сили, посочват военните представители.

Не става ясно кога решението ще влезе в сила и колко военнослужещи ще бъдат под новото командване в случай на конфликт.

Нидерландското министерство на отбраната заяви, че задачите пред корпуса "в момента се доуточняват" и отказа да даде повече подробности. Министерството на отбраната на Германия отказа да направи коментар, позовавайки се на продължаващите усилия за координация с НАТО.

Алиансът, на свой ред, заяви, че ще отговори на по-късен етап.

Официални представители на НАТО от години предупреждават за засилена заплаха от Русия, която според тях би могла да предприеме мащабна атака срещу територията на съюзниците още през 2029 г. Москва отрича подобни агресивни намерения и обвинява алианса, че подклажда напрежението чрез разширяването си в съседни на Русия територии.