От 27 до 30 май за геодезическо заснемане временно ще се променя организация на движение между 218-ми и 229-ти км на АМ „Тракия“, както и при 55-и и 60-и км на магистралата, където ще е в едната лента за периода от 27 и 29 май, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

От 27 до 30 май между 7 ч. и 20 ч. поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 218-ми и 229-ти км на автомагистралата в посока Бургас, Временната организация е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на участъка на територията на област Стара Загора.

Освен това, от 27 до 29 май се въвежда временна организация на движение при 55-и и 60-и км на „Тракия“ в двете посоки. Промяната в организацията на трафика в участъците в областите София и Пазарджик се въвежда за отваряне на „прозорец“ в средната разделителна ивица на магистралата.

На 27 и 28 май дейностите ще се изпълняват от 7 ч. до 20 ч., а на 29 май между 7 ч. и 12 ч. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът на моторните превозни средства ще се осъществява в активните ленти.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената пътна сигнализация.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.