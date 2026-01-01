Към 26 май сумата на наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5314,6 млн. куб. м, което представлява 81,31% от общия им обем. Над 80% запълване отчитат 32 от общо 52-та комплексни и значими язовира в страната, за които отговаря Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Това сочи информация на сайта на екоминистерството.

Със 100% запълване са язовирите „Камчия“ и „Александър Стамболийски“, а над 90% са язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Асеновец“, „Боровица“, „Студена“, „Сопот“, „Домлян“, „Пчелина“, „Копринка“, „Въча“, „Кричим“, „Кърджали“ и „Ивайловград“. Преливат язовирите „Камчия“, „Пчелина“, „Александър Стамболийски“ и „Панчарево“.

МОСВ напомня, че при необходимост дружествата, стопанисващи комплексните и значими язовири, следва да предприемат мерки за осигуряване на свободни обеми чрез превантивно изпускане на водни маси с цел поемане на повишения приток и поддържане на нивата в оптимални граници.

От министерството подчертават още, че местните власти трябва да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2022–2027 г., както и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.

Днес и утре речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 28 май, в резултат на валежите, се очакват повишения в нивата на реките. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание, информираха от министерството. Според прогнозата за времето днес и утре на отделни места ще превали и прегърми. Ще има и условия за градушки. В четвъртък и петък на много места в страната се очакват краткотрайни валежи с гръмотевици. Количествата ще бъдат между 5 и 15 мм, локално в отделни райони в Централния и Източния Предбалкан – до 25–40 мм.

През уикенда в няколко общини в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч имаше интензивни валежи, което доведе до преливане на реки и язовири. Институции реагираха на ситуацията, като от МОСВ увериха, че ще следят обстановката и при необходимост ще се реагира своевременно.