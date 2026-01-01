„Делфинариум Варна“ организира шест безплатни представления за децата – „Децата празнуват с делфините“.

Те ще се състоят на 31 май и 1 юни за Деня на детето от 10:30, 12:00 и 15:30 часа. Представленията ще бъдат обогатени с анимационна програма на Бате Сашо Капитана, както и с много игри за публиката.

Децата до 12 години ще влизат безплатно, а цената на билет за възрастни е 15 евро на човек. Елате да участвате в шоутата. Ще пеем, ще танцуваме, ще играем волейбол и футбол, и ще въртим обръчи заедно с делфините. Кафе-сладкарницата в „Делфинариум Варна“ ще предложи уникални сладкиши, торти и лакомства за семействата.

Децата ще бъдат посрещани от делфините Доли, Йоана, Бимбо, Кимбо и Флипър. Те изпълняват скокове на височина, двойно салто, троен аксел. Част от представлението е спасяване на човек във водата. Делфините също така пеят и танцуват – рокендрол и валс. Част от шоуто е и тяхната игра на футбол с публиката.