Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст призова хората, които разполагат с информация за изчезналата възрастна жена в района на Панчарево на 20 май, да сигнализират. Те могат да го направят на телефон 112, 029825310, 029827310 или в най-близкото поделение на Министерството на вътрешните работи, информират от ПСС във Фейсбук.

В петък, 22 май, от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) съобщиха, че столичното Осмо Районно управление издирва 74-годишната Тоня Папукчиева – Бодурова. Жената е напуснала дома си в село Кокаляне около 16:00 ч. на 20 май и оттогава е в неизвестност.

Издирват възрастна жена край Панчарево

В издирването се включиха и от ПСС. На 24 и 25 май беше осъществена мащабна акция по издирването на жената, която вероятно е в района на Панчарево, Лозен, Плана или ниските части на Витоша. В акцията участваха дронове, спасително куче и голям брой планински спасители, служители на СДВР, доброволци от Аварийно спасяване София и Доброволно формирование към Столичната община, посочват от ПСС. От Планинската служба обясняват, че е обходен голям район, проверени са постройки, беседки, характерни места, на които жената е обичала да ходи, прегледани са камери и множество хора са разпитани. От ПСС отбелязват, че на този етап издирването не е дало резултат, но не губят надежда.

Жената е висока около 158 см, със слабо телосложение, средно дълга прошарена коса и зелени очи. Последно била облечена с тъмносиньо яке и тъмносин панталон. По данни на близките жената има сериозен здравословен проблем. Тя е видяна за последно в 16:30 ч. на 20 май в близост до спирка „Плажа" в Панчарево.