Организацията за морска търговия на Обединеното кралство (UKMTO) днес съобщи, че танкер е докладвал за външна експлозия до левия си борд, близо до ватерлинията, на 60 морски мили от столицата на Оман, Маскат, предаде Ройтерс.

UKMTO съобщи, че корабът и екипажът му са в безопасност, въпреки че танкерът е информирал, че част от горивото му е изтекла в морето.

Иран е предложил на Съединените щати вариант за гарантиране на свободното преминаване на търговски кораби през частта от Ормузкия проток, разположена откъм крайбрежието на Оман. Предложението идва на фона на засиленото напрежение в региона и опасенията от евентуални смущения в една от най-важните морски търговски артерии в света.

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив и през него преминава значителна част от световния износ на петрол и природен газ. Всяко напрежение или военна ескалация в района предизвиква сериозни опасения за глобалните енергийни доставки и международната търговия.

Според информацията Иран е посочил, че корабите могат да използват маршрута откъм оманските териториални води, което би намалило риска от инциденти и конфронтация в по-напрегнатите части на протока. Предложението се разглежда и като дипломатически сигнал за готовност за ограничаване на напрежението със САЩ и западните държави.

Темата за сигурността в Ормузкия проток остава особено чувствителна, тъй като през последните години районът нееднократно беше сцена на атаки срещу танкери, задържания на кораби и взаимни обвинения между Техеран и Вашингтон.

Засега няма официална информация дали Съединените щати ще приемат предложението или какви конкретни механизми за сигурност биха могли да бъдат договорени между страните.