Поради високия обществен интерес прокуратурата предостави обобщена информация за разследванията, свързани с Васил Михайлов, известен още като „прокурорския син“.

Към момента по отношение на Михайлов има една влязла в сила присъда, по която той е приведен в затвора след залавянето му на 22 май 2026 г. Присъдата е наложена след групиране на наказанията по две досъдебни производства.

Първото производство е за инцидент от 12 май 2022 г. в Перник, при който той се е заканил с убийство и е нанесъл лека телесна повреда по хулигански подбуди на мъж, в близост до детска площадка. По случая е внесен обвинителен акт в Районен съд-Перник, но поради отвод на всички съдии ВКС определя делото да се гледа в Районен съд-Сливница. На Васил Михайлов е наложено наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок.

Второто досъдебно производство е образувано по сигнал на жена от град Перник, с която Васил Михайлов е имал лични отношения.

Според събраните доказателства разследването обхваща периода от 28 октомври 2022 г. до 21 юли 2023 г., като в рамките на този период са установени четири отделни деяния, квалифицирани като продължавано престъпление. По случая се твърди, че обвиняемият се е заканил с убийство спрямо пострадалата.

След приключване на разследването материалите са внесени в съда за разглеждане по същество. На 2 октомври 2024 г. наблюдаващият прокурор е поискал на Васил Михайлов да бъде наложено наказание от 5 години лишаване от свобода при първоначален строг режим. Състав на Софийския районен съд е признал подсъдимия за виновен по една от повдигнатите закани и му е наложил наказание от 1 година лишаване от свобода, с 3-годишен изпитателен срок. Постановената присъда е била протестирана от Софийската районна прокуратура. След разглеждане на протеста Софийският градски съд е пристъпил към групиране на наказанията по двете производства и е определил едно общо най-тежко наказание, а именно 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, което следва да бъде изтърпяно ефективно.

Под надзора на Софийската окръжна прокуратура се води отделно досъдебно производство за принуда, придружена със заплаха за убийство и увреждане на имущество, опит за принуда, придружен със заплаха за убийство и причиняване на телесна повреда, отвличане с користна цел и закана с убийство. На 28 август 2025 г. Михайлов е привлечен в качеството на обвиняем за четири престъпления.

Пред Софийския градски съд предстои разглеждане на дело срещу Васил Михайлов, което е образувано по протест на прокуратурата. Става дума за осем отделни престъпления, извършени в периода от 21 ноември 2021 г. до 11 юни 2022 г. на територията на Перник. Разследването обхваща случаи на причиняване на средни телесни повреди на трима души, леки телесни повреди по хулигански подбуди на двама души, хулигански прояви, грубо нарушаващи обществения ред, както и закана с убийство.

Първоначално досъдебното производство е приключило с внасяне на обвинителен акт в Районен съд – Перник. Поради отвод на всички съдии в този съд, Върховният касационен съд е определил делото да бъде разгледано от Софийския районен съд. На 11 април 2025 г. наблюдаващият прокурор от Софийската районна прокуратура е поискал наказание от 11 години и 11 месеца лишаване от свобода. Софийският районен съд е признал подсъдимия за виновен по повдигнатите обвинения и му е наложил наказание от 4 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, както и обществено порицание. След протест на прокуратурата делото предстои да бъде разгледано от Софийския градски съд.

Разследва се и тежък случай от 25 март 2026 г. в пернишкото село Люлин – опит за убийство на полицейски служител и неговия баща. По това производство има задържан обвиняем, като се проверява и евентуалната съпричастност на Васил Михайлов.

От прокуратурата посочват, че продължава събирането на доказателства и изясняването на цялостната престъпна дейност. При установяване на съпричастност на други лица ще бъдат повдигнати допълнителни обвинения.