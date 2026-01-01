Той пръв започна да разследва прокурорския син Васил Михайлов. Какво се случи с делата и каква трябва да е максималната присъда? Пред NOVA говори прокурорът от Софийската районна прокуратура Георги Иванов.

"Сагата с Васил Михайлов започна, след като в обществото станаха публично известни видеозаписи, на които се виждаха насилствени действия и побои над различни граждани на територията на град Перник. Към онзи момент прокурорите в Перник си направиха самоотвод, поради познанства с неговия баща, който е бивш заместник окръжен прокурор на Перник. С постановление на главния прокурор разследването беше възложено на Софийската районна прокуратура, а на случаен принцип първото разследване се падна на мен". Това разказа прокурор Иванов.

„Самият факт, че първоначално никой не вярваше, че той някога ще бъде осъден за каквото и да е било деяние, смятам, че показва, че когато има екипна работа и се полагат необходимите усилия, всяко наказателно производство може да бъде приключено“, подчерта магистратът.

По думите му по първоначалното досъдебно производство Михайлов бил привлечен като обвиняем за осем престъпления. Бил изготвен обвинителен акт и делото било внесено в съда. "През 2025 г. по това дело му беше наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 4 години. Присъдата към момента не е влязла в сила. Аз съм я протестирал. В пледоарията си поисках наказание от 11 години и 11 месеца лишаване от свобода", обясни магистратът.

По това дело пострадалите са 11 души, които в продължение на години са били жертви на действията на Васил Михайлов. Прокурорът заяви, че по негово впечатление хората първоначално не са желаели да подават сигнали. "По-късно те бяха насърчени да го направят от съпругата на футболния треньор Румен Андонов. След това много хора започнаха да подават сигнали. Първоначално бяха повдигнати обвинения за три деяния, но в хода на разследването се установиха още, и в крайна сметка обвинителният акт обхвана осем престъпления", подчерта Иванов.

В момента Михайлов е в затвора по дела на прокурора от СРП. "Междувременно, в хода на наказателните производства, аз отново бях определен като наблюдаващ прокурор по още две дела срещу него. По едното му беше наложено наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода с 4 години изпитателен срок, като този съдебен акт е влязъл в сила. По другото дело, за закани спрямо бившата му приятелка, първоначално беше постановена присъда от 1 година лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок. Аз протестирах тази присъда. Градският съд уважи протеста ми и наложи общо най-тежко наказание - 1 година и 8 месеца лишаване от свобода", разказа прокурорът.

Михайлов обаче успял да избяга преди присъдата да влезе в сила. "Аз настоявах за задържане под стража, но поради това, че първоначално беше неосъждан и наказателните производства се развиваха във времето, мярката му за неотклонение постепенно беше изменяна", подчерта Иванов.

Според него към момента не може да се каже колко ще лежи в затвора Михайлов. Фактически изтърпяното наказание зависи и от това дали той ще полага труд по време на изтърпяване на наказанието.

На въпрос имало ли е усещане, че пострадалите са започнали да съдействат повече с времето прокурора отговори: "Да. В един момент свидетелите започнаха да вярват, че ще бъдат взети мерки, и започнаха да съдействат активно на разследващите органи. За това те трябва да бъдат поздравени".

По думите на прокурор Иванов разследванията са приключили в разумни и обективно възможни срокове. В хода на процеса Михайлов сменял защитници, което до известна степен също е довело до забавяне.

Магистратът коментира и въпроса дали има доказателства за покровителство на Михайлов от страна на прокуратурата. "Аз не съм виждал такива доказателства. Ако бях, щях да подам сигнал към компетентните органи. Въпросът дали е имало покровителство и от кого е, е за разследващите органи", категоричен е той.