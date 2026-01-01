Технически проблем на самолета на папа Лъв Четиринадесети беше установен малко преди неговото отпътуване от Канарските острови за Рим, което принуди главата на Католическата църква да слезе от борда на самолета.

Друг самолет бе изпратен от Мадрид към Канарските острови, за да замени повредения самолет, съобщи в изявление испанската авиокомпания "Иберия", цитирана от Франс прес.

"Самолетът, с който Лъв Четиринадесети и делегацията на Ватикана трябваше да отпътуват за Рим, е получил технически проблем, който не може да бъде отстранен незабавно. Пътниците ще слязат и ще се качат на нов самолет, изпратен от Мадрид, за да извърши пътуването в рамките на деня", посочи "Иберия".

Папата отпътува от Канарските острови в 17:00 ч. по Гринуич (20:00 ч. българско време) със самолет, предоставен от краля на Испания, съобщи на свой ред Ватиканът.