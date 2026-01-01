Националната референтна лаборатория по вирусни хепатити към Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) организира кампания за безплатно и анонимно тестване за хепатит В и С. Инициативата е по повод Световния ден за борба с хепатита, който традиционно се отбелязва на 28 юли.

Тази година глобалното послание на Световната здравна организация и здравните институции е ясно: „Хората и общностите да бъдат в центъра на усилията за елиминиране на хепатита“. Фокусът пада върху осигуряването на по-широк и лесен достъп до диагностика и лечение за всички нуждаещи се, за да се предотврати разпространението на „тихите убийци“ – вирусните хепатити.

Желаещите да проверят своя статус могат да го направят до 31 юли 2026 г., между 09:00 и 12:00 часа. Изследванията ще се извършват в сградата на НЦЗПБ в София (бул. „Ген. Н. Столетов“ № 44А). За теста не се изисква предварително записване на час, нито спазване на специален хранителен режим преди вземането на кръв.

Статистиката за последните 5 години сочи, че хепатитът е новата тиха епидемия у нас. По данни на НЦЗПБ и Министерството на здравеопазването за периода от 2021 до 2025 г. се очертава тревожна тенденция, свързана със скритото протичане на тези инфекции. Официално регистрираните случаи на остър вирусен хепатит В у нас се задържат на относително стабилно ниво – средно между 200 и 250 случая годишно (заболяемост от около 3 на 100 000 души). Случаите на новооткрит остър хепатит С са значително по-малко, но това се дължи на факта, че инфекцията изключително рядко проявява ранни симптоми. Въпреки че новите остри случаи изглеждат малко като абсолютна стойност, експертите отчитат, че десетки хиляди българи живеят с хроничен хепатит В или С, без дори да подозират. За последните пет години скрининговите кампании потвърждават, че над 80% от хората, носещи вируса, разбират за него едва когато черният дроб вече е сериозно увреден.



Хроничните хепатити В и С остават водещата причина за развитие на чернодробна цироза и хепатоцелуларен карцином (рак на черния дроб) в България.



Специалистите от НЦЗПБ напомнят, че хепатит С вече е напълно лечимо заболяване, а хепатит В може да бъде успешно контролиран с медикаменти, стига инфекцията да бъде открита навреме. Именно затова навременното тестване е най-мощното оръжие в битката с болестта.