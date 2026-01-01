Двете антидрон системи от американската компания "Аксон" вече са в България, съобщиха от Министерството на отбраната. Оттам уточниха, че с тях ще оперира военна полиция. Сухопътните войски вече няколко месеца успешно тестват една българска и една американска система.

Антидрон системите, които са на въоръжение в Сухопътните войски, дават възможност освен да бъде засечена целта, било то по оптичен път или чрез радиочестотен принцип, да бъде въздействано върху нея и тя да бъде принудително приземена или върната към оператора, което дава възможност той да бъде локализиран и съответно арестуван. Освен това системата дава възможност тя да бъде интегрирана с огневи средства и те да могат да поразят дрона, посочва БНТ.

Антидрон системите вече са у нас, предстои ключов етап за армията

За първи път разработената от българска компания антидрон система бе показана на полигона "Корен" по време на учението „Ответен удар“ в началото на лятото.

„Системата разполага с радиочестотен детектор, радиочестотен смутител. Разполага с електрооптични сензори или камери. Същата разполага и с подвижни смутители, или така наречените електронни пушки, и има възможността към нея да бъде интегриран активен радар", каза генерал-майор Деян Дешков, командир на Сухопътните войски.

Радарът или радиочестотният детектор могат да проследяват безброй цели, които се визуализират на лаптоп, а специален софтуер определя техния вид и скорост на движение. Така операторът може да прецени как да бъде поразена целта: единият начин е чрез комбинация от блокиране на честотата, което нарушава дистанционното управление.

„Говорим за кинетично въздействие. Т.е. те въздействат само със смущения, а би трябвало да има възможността в даден момент да се интегрират и с различни видове оръжейни системи, било то ракета, оръдие, било то картечници или каквото и да е, което наричаме кинетично въздействие“, допълни генерал-майор Дешков.

Сухопътните войски вече правят разчети колко антидрон системи са нужни за защита на отделните формирования и военни обекти.

„В пълния спектър от задачи, които би изпълнило едно формирование, като механизирана бригада, ще ни трябват поне 10 системи“, посочи експертът.

Между 4 и 6 души са нужни, за да оперират с антидрон системата. За целта обаче са нужни поне няколко месеца за обучение.

„Защото докато не се придобие опитът да се разрешават различни тактически сценарии, различни казуси, които се случват на различни типове местност, той, колкото и добре да е запознат от производителя и обучен, няма необходимия опит, за да я експлоатира в пълен профил, в пълна степен“, обясни генерал-майор Деян Дешков.

В Сухопътните войски продължава и процесът по внедряване на ударни, баражиращи дронове и по-малки дронове-камикадзе.