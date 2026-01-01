Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), съвместно с Икономическа полиция и НАП, извърши проверка по сигнал за онлайн продажба на селскостопански животни и месо в Плевенско.

Проверката е предприета след онлайн обява за продажба на живи прасета и трупно свинско месо. В присъствието на служители на ОДБХ – Плевен, служител на НАП е извършил контролна покупка на едно цяло трупно свинско месо. За проверката на адреса е оказано съдействие от служители на ОДМВР – Плевен.

При посещението на обекта в с. Беглеж, община Плевен е установено, че на административния адрес няма регистриран животновъден обект по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност. На място са открити шест прасета и една кобила, които не са идентифицирани съгласно изискванията.

В имота е установено и разфасоване на трупно свинско месо. Месото е било без документи за произход и безопасност и без необходимата здравна маркировка. Установено е също, че мястото не е регистрирано като обект по Закона за храните, а обработката на месото е извършвана при нехигиенични условия.

Животновъдният обект е възбранен. Предстои на животните да бъдат взети кръвни проби за установяване на здравния им статус, след което ще бъдат предприети необходимите действия за регистрацията на обекта. На собственика е съставен акт за установяване на административно нарушение.

За месото са издадени разпореждане за забрана и разпореждане за насочването му за унищожаване в екарисаж под контрола на служители на ОДБХ – Плевен.

Продажбата на животни и месо извън установения ветеринарномедицински и санитарно-хигиенни изисквания създава риск за здравето на животните и безопасността на храните. При установяване на подобни нарушения БАБХ предприема необходимите мерки за защита на здравето на животните и потребителите.