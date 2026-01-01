Ливанската армия съобщи днес, че един от нейните войници и трима цивилни са били ранени при израелски удар в Южен Ливан, където прилагането на споразумението, предвиждащо разполагането на армията и изтеглянето на израелските сили, е в застой, предаде Франс прес.

"Един войник беше тежко ранен при израелски удар, насочен срещу превозно средство на армията в Набатия ал Фаука, а трима цивилни също са ранени", посочи в изявление армията.

Националната новинарска агенция ННА уточни, че "вражески дрон" е нанесъл удара по това населено място, което от седмици е под израелски обстрел въпреки примирието между Израел и "Хизбула".

Израелската армия засега се въздържа от коментар по случая.

Ливан и Израел сключиха през юни рамково споразумение под егидата на САЩ, което предвижда постепенно изтегляне на израелските сили при условие, че проиранската групировка "Хизбула" се разоръжи.

Прилагането на споразумението обаче се забавя и Израел предупреди, че ще остане в Южен Ливан, докато продължават заплахите за неговата сигурност.