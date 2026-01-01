Израел и ливанското правителство се споразумяха израелската армия да се изтегли от две зони в Южен Ливан с американско посредничество.

Ливанските въоръжени сили се очаква да поемат контрола над тях и, съгласно рамковото споразумение, Израел и Ливан се задължават също да прекратят десетилетния си конфликт.

Израел и Ливан практически до ден днешен се намират в състояние на война, на която никога не е бил слаган официално край. Ливан не признава Държавата Израел, но не е страна в сегашния конфликт между Израел и групировката "Хизбула", за която се смята, че е значително по-силна от редовната армия на Ливан.

Противно на исканията на Техеран и "Хизбула" според рамковото споразумение Израел не е длъжен да се изтегли от така наречената зона за сигурност в Южен Ливан, която сам обяви, че създава, преди извъндържавните структури като "Хизбула" да се разоръжат.

Но договореностите предвиждат Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) постепенно да напуснат две конкретни зони и да предадат контрола над тях на ливанската армия. Няма строго определени срокове и условия, при които да стане това. Според международното право "Хизбула" няма право да използва военна сила срещу Израел. По принцип Ливан не би трябвало да позволява територията му да бъде използвана като плацдарм за въоръжени нападения срещу друга държава, но не разполага с нужния капацитет да се противопостави на това.

Водачът на "Хизбула" Наим Касем се обяви против договореното с посредничеството на САЩ споразумение между Израел и Ливан, ден след като то бе сключено, и го определи като капитулация пред Израел, предаде Ройтерс.

В разпространена от него позиция Касем нарече споразумението "нищожно" и обвини ливанското правителство, че е направило едностранни отстъпки в ущърб на ливанския суверенитет. Той разкритикува положенията в договора, обвързващи изтеглянето на Израел с разоръжаването на "Хизбула", проиранско шиитско движение. По думите му това на практика узаконява израелското военно присъствие и прекрачва "всички червени линии".

Групировката ще продължи въоръжената съпротива, добави Касем. "Никога не сме напускали бойното поле и при най-трудните обстоятелства, няма да го направим и сега", посочи той.

По-рано днес Израел нанесе удар в Южен Ливан, в района на град Набатийе. Израелската армия каза пред Ройтерс, че е използвала безпилотен апарат, понеже не е имала сили в района. Според израелските военни мишена на атаката е било лице, което е представлявало заплаха за Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), но не дадоха повече подробности, нито доказателства.

Касем каза, че сключеният по-рано този месец иранско-американски меморандум, който гарантира териториалния суверенитет на Ливан, трябва да бъде основата за прекратяване на конфликта с Израел, който се водеше успоредно с войната в Иран, а не вашингтонското споразумение от вчера.

В началото на годината централното правителство в Бейрут обяви военната активност на "Хизбула" за незаконна – но в същото време се стреми да избягва покачване на вътрешното напрежение.

Ливанските власти разглеждат района, контролиран от Израел, който обхваща около 6% от площта на Ливан, като територия, окупирана в противоречие с международното право.

Израелският експерт по Близкия изток Дани Цитринович определи споразумението като впечатляващо дипломатическо постижение, но посочи, че подобен оптимизъм е царял и при сключването и на други договорености преди това, като например споразумението за Газа, чието прилагане навлезе в застой. Цитринович определи основната презумпция, от която изхожда споразумението, че "Хизбула" един ден ще се разоръжи, като доста съмнителна. Малко вероятно е както ливанските въоръжени сили, така Израел да са способни да решат тази задача в обозримо бъдеще, каза той.

"В резултат въпросът с оръжията на "Хизбула" може да се превърне в оправдание за израелско военно присъствие за неопределен срок, точно както неуредените проблеми в сферата на сигурността доведоха до проточването на други конфликти", посочи експертът от Института за изследване на проблемите на националната сигурност в Тел Авив.

При това е малко вероятно който и да е израелски премиер да се съгласи на пълно изтегляне от Ливан, добави той. Одобреното ограничено предислоциране на сили засяга райони, които Израел така или иначе едва ли би могъл да контролира трайно.

Засега няма видими признаци, че при сегашната обстановка може да има още подобни изтегляния на войски, посочи Цитринович.