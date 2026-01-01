Части от Сандански ще бъдат с временно прекъснато водоподаване до 16:00 часа заради аварии по водопроводната мрежа, възникнали вследствие на усложнените метеорологични условия през изминалата нощ. Това съобщиха от водоснабдителното дружество „Увекс“ ЕООД.

Без вода до следобед ще бъдат квартал „Крайречен“, булевардите „Тодор Каблешков“ и „Свобода“, част от улица „Първи май“ до пресечката с улица „Княз Александър Батенберг“, улица „Любен Каравелов“, част от улица „Стефан Стамболов“, както и районът на фирма „Софарма“ (Медика).

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От дружеството посочват, че екипите работят по отстраняването на възникналите аварии и възстановяването на нормалното водоподаване в засегнатите райони в посочения срок. От ръководството на „Увекс“ ЕООД се извиняват на потребителите за причиненото неудобство и благодарят за проявеното разбиране.

Вследствие силната буря през изминалата нощ обстановката в община Сандански беше усложнена. Всички локални пожари, възникнали след преминалата буря на територията на община Сандански, са локализирани и потушени, а падналите дървета и клони са премахнати от пътните платна. Това съобщиха от Община Сандански, позовавайки се на информация от кмета Атанас Стоянов.

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"Пожарите в районите на селата Левуново, Лебница, Склаве и Дамяница, както и при трафопоста до магазин „Билла“, вече са овладени", посочва Стоянов. По думите му всички паднали дървета и клони са отстранени от пътните платна и движението е възстановено. Екипите ще продължат с почистването на тротоарните площи и отстраняването на останалите последствия от бурята.

Всички подадени сигнали са приети и обработени.