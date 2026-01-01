Прокуратурата в Монтана води разследване по случая с жестокото насилие над 30-годишна жена от страна на бившия ѝ 29-годишен мъж, съобщиха от обвинението.

Насилието е станало на 18 юли в обалстния град. Жената е с фрактура на ръката и крака.

Жестоко насилие: Жена е със счупени ръце, след като бившия ѝ мъж я блъсна с кола

В хода на разследването са събрани доказателства, че извършител на деянието е бившият съпруг на пострадалата.

Той я е блъснал, управлявайки на заден ход автомобил. Вследствие на удара на жената е причинена средна телесна повреда - счупвания на двете ръце.

Мъжът е привлечен като обвиняем и е задържан за 72 часа. Предстои да му бъде поискан постоянен арест.

Работата по случая продължава.