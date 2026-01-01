Министърът на отбраната Димитър Стоянов коментира на брифинг развитието на войскови район „Кабиле“, ситуацията около авиобаза „Безмер“, разследването на инцидента с дрона край Кардам, взрива във военния завод край Белица и необходимостта от нови системи за противодействие на безпилотни летателни апарати.

Обстановката около авиобаза „Безмер“

Той заяви, че че в авиобаза "Безмер" обстановката е спокойна. "Има разположени два самолета-цистерни, изпълняват полети само в Северна и Северозападна посока, водят тренировъчни полети, обстановката около летището е спокойна, няма инциденти, няма нарушения", обясни той. По думите му засега от САЩ уверението е, че са спрели на 2 до 4 самолета, но вероятността е да останат два.

Дронът край Кардам: България чака информация от Украйна

Той коментира има ли официална информация от Украйна за дрона, взривил се край Кардам на 8 август.

"Въпреки срещата между външния министър и посланика на Украйна, нашето запитване към Украйна, изпратено по линия на службите, все още отговор няма. Днес съм бил в комуникация с началника на служба "Военно разузнаване" да проведе нова среща с военното аташе на Украйна и да поиска нова информация, все още информация нямаме. Днес отново ще настояваме да получим отговор. Идентифициран е и серийният номер на производство на дрона и сме го изпратили още в събота в Украйна", каза Стоянов и допълни, че още нямат информация и от МВР дали на борда е имало взривни вещества или не. Той уточни, че не е водил официални разговори с представители на Украйна, които да потвърдят, че страната не е изпращала дронове в тази посока. "Това, че не е изпращан дрон в тази посока не значи, че дрон не може да дойде от там. GPS-сигналът може да бъде смутен, двете страни, участващи в конфликта, използват такива средства за въздействие от GPS", обясни военният министър. По думите му имат наблюдение за изкривяване на GPS-сигнала.

След взрива на дрона край Кардам: Версиите, реакциите и отговорът на Украйна

Той обясни, че в Румъния също не са успели да го засекат, а посоката, от която е дошъл е от румънска територия. "Ние сме във връзка и с Румъния, изпратили сме снимки и при тях, те също са потвърдили и нашето виждане, че това е дрон-примамка, те също не са го засекли, въпреки че разполагат с по-съвременни средства като 3D радари", каза министърът и допълни, че дронът е летял на прекалено ниска височина и е трудно да бъде открит.

Нови антидрон системи

По думите му няма универсална система, която да може да открие всеки дрон на голямо разстояние и едновременно с това да му въздейства.

Съществуват различни видове антидрон системи – такива с радари, т.нар. антидрон пушки, както и системи, предназначени само, за да се установи, че има такъв дрон.

"Водим усърдни разговори в най-кратък срок да закупим такива допълнителни системи, които да бъдат разположени в тази посока. Говорим в рамките на месец да придобием няколко системи, а по механизма SAFE - там може би ще отнеме година, защото такива продукти се правят по поръчка", обясни той.

Военният министър коментира взрива във военния завод край Белица. "Не разполагам с детайлна информация. От Министерство на отбраната бе поискана помощ и сме оказали пълно съдействие на колегите от МВР", каза Стоянов.

Той бе запитан за появилите се съмнения за външна намеса. "Няма смисъл да коментирам, защото всяка моя дума ще излезе като спекулация, след като не разполагам с никаква информация дали е външна или вътрешна причина", обясни той.

"За мен място за притеснение няма по отношение на "Безмер" и "Кабиле". Инциденти аз поне не зная да има", увери министърът.

Развитието на войскови район „Кабиле“

Стоянов обясни, че е изпълнил поет при предишното си посещение ангажимент да представи пред местната власт намеренията на Министерството на отбраната за района.

По думите му е проведена среща с кметовете на Ямбол и община Тунджа, на която концептуално е представено как ще бъде развиван войскови район „Кабиле“ и допълни, че финансирането за района ще бъде 200 млн. евро.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов е в Ямбол, където обсъди с представители на местната власт развитието на военно формирование „Кабиле“.