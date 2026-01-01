Спасителните операции в западната част на Колумбия продължават и във вторник, втори пореден ден. Аварийни екипи разчистват отломките от срутени сгради и разрушени домове. Очаква се броят на жертвите да нарасне след като страната беше разтърсена от най-силното земетресение от десетилетия, съобщава Ройтерс.

Земетресението с магнитуд 7,4 по Рихтер разтърси в понеделник Колумбия. Загиналите са най-малко 164 души. В страната бе обявено извънредно положение.

Най-тежко засегнати са районите около Перейра, Манисалес, Кали и Кибдо. Трусът е усетен и в други държави от региона. Властите предупреждават за възможни вторични трусове, а летища и ключова инфраструктура се проверяват за нанесени щети.

Силно земетресение с магнитуд 7,4 разтърси Колумбия и Еквадор, има десетки загинали (ВИДЕО/СНИМКИ)

„В Богота трусът не се усети толкова силно, както в провинциите около епицентъра. Но въпреки това беше доста силно и дълго - между минута и половина и две минути“, разказа в ефира на „Здравей, България” по NOVA сънародничката ни Десислава Иванова, която от над 30 години живее в колумбийската столица.

По думите ѝ трусът е предизвикал паника сред жителите на Богота. „Тук повечето жилищни сгради имат аларми. Те веднага се включиха и хората излязоха на улицата. Имаше паника и хаос. Тук няма жертви и ранени, само малки пукнатини по някои сгради“, каза Иванова.

Според нея трусът е станал в момент, който е позволил на много хора да реагират бързо. „Беше в 7:34 ч. сутринта, когато повечето хора са на път за работа, будни са, децата са на училище, така че евакуацията беше по-лесна“, разказа тя.

Въпреки това пораженията са сериозни. „За съжаление, има много жертви. Летището в Перейра е разрушено“, заяви сънародничката ни.

В някои от засегнатите градове мерките за сигурност са особено засилени. „От 22.00 до 5.00 часа полицията и военните пазят, тъй като винаги има хора с недобри намерения“, обясни тя.

БТА

Междувременно стана ясно, че Европейският съюз е осигурил средства за спасителни операции след земетресението в Колумбия, това заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

"ЕС мобилизира сателитната си програма "Коперник", за да подпомогне спасителните операции в Колумбия. Осигуряваме средства за справянето със ситуацията в страната, включително и с помощта на Червения кръст. Активирали сме също механизма на ЕС за консулска помощ при кризисни ситуации, за да помогнем на гражданите на ЕС (в Колумбия - бел. ред.), които са засегнати от бедствието", написа Калас в социалната мрежа Екс.

САЩ обявиха помощ от 15,5 милиона долара за Колумбия след мощното земетресение, което разтърси южноамериканската страна и отне живота на над 100 души, предаде Франс прес.

Администрацията на Доналд Тръмп, която подкрепя колумбийския президент Абелардо де ла Есприела, представител на твърдата десница, встъпил в длъжност преди три дни, ще насочи помощта „за обособяването на спешни убежища, за храна, за мерки за защита и за оценка на щетите след опустошителното земетресение в Колумбия", съобщи Държавният департамент в Екс.