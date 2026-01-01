Новият участък по Линия 3 на столичното метро по бул. „Владимир Вазов” ще бъде достъпен за клиенти след 12:00 ч. в петък, 14 август, съобщиха от столичния "Метрополитен".

„Благодаря на жителите на „Хаджи Димитър", „Левски В" и „Левски Г" за проявеното търпение, разбиране и сътрудничество по време на изграждането на метролинията. С пускането на новия участък резултатът от дългогодишната работа вече е факт — хиляди жители на тези квартали ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София", е цитиран да казва изпълнителният директор на „Метрополитен" ЕАД Николай Найденов.

Започва разширението на третата линия на столичното метро в района на Военна академия

"За нас това е важна стъпка в развитието на столичното метро и в подобряването на транспортната свързаност на града", добавя той.

Допълнителни четири метровлака ще бъдат пуснати в движение с откриването на новия 3-километров участък от третата линия.

Новите влакове са оборудвани със съвременни системи за автоматично управление и постоянна връзка с центъра за управление на движението. Линия 3 използва модерна сигнализационна система с ниво на автоматизация GoA3, която позволява автоматизирано управление с оператор на борда, а изградената инфраструктура дава възможност в бъдеще да се премине към напълно автоматизирана експлоатация.

Очаква се разширението на Линия 3 до кв. „Левски“ да осигури достъп до метрото на над 45 000 души дневно. Строителството започна през март 2022 г., а проектът е финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост със 282,3 млн. лв. без ДДС.