На 10 февруари 2026 г. започват строително-монтажните дейности в района на парка на Военна академия „Г. С. Раковски" като част от проекта за разширение на столичното метро по третата метролиния.

В участъка между действащия лъч на метрото и отклонението към район „Слатина" ще бъде изградена изходна площадка за тунелопробивната машина, чрез която се реализира разширението. Подобна площадка беше изградена и при строителството на третата метролиния на кръстовището на бул. „Мадрид" и бул. „Христо и Евлоги Георгиеви" (до парка "Заимов").

Изпълнението на проекта ще бъде съобразено с особеностите на прилежащата градска среда. В този смисъл „Метрополитен" ЕАД поема ангажимент за възстановяване и облагородяване на засегнатите части от парка на Военната академия, така че след приключване на строителните дейности пространството да бъде в по-приветливо състояние от първоначалното.

„Изграждането на метрото в София последователно допринася за подобряване на градската среда и качеството на живот. Освен по-добрата свързаност, проектите носят със себе си обновени обществени пространства, нови зелени площи и инфраструктура, от които печелят всички граждани", заяви инж. Николай Найденов, изпълнителен директор на „Метрополитен" ЕАД.

Дейностите по проекта стартират в изпълнение на подписано споразумение между Столична община и Военна академия „Г. С. Раковски", както и при наличие на всички издадени и влезли в сила разрешения за строеж и съпътстваща документация. Столична община и „Метрополитен" ЕАД изразяват готовност за продължаване на работата в дух на диалог и институционално сътрудничество с ръководството на Академията.

Своевременното реализиране на проекта е от съществено значение за развитието на града и спазването на поетите договорни ангажименти. Всяко неоправдано забавяне би имало неблагоприятни последици както за графика на строителството, така и за обществения интерес. В този смисъл Столична община и „Метрополитен" ЕАД изразяват увереност, че проектът ще бъде реализиран в рамките на договореното партньорство и в полза на всички софиянци.