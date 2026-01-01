През тази година софийското метро ще се разшири с нов 3-километров участък и три нови метростанции под бул. „Владимир Вазов“ в район „Подуяне“, съобщиха от Столичната община във Фейсбук. Очаква се трасето да влезе в експлоатация до 1 август.

Новият участък е завършен на 93%, релсовият път вече е положен, а в момента се изпълняват довършителни дейности.

Трите нови станции ще осигурят бърза и удобна връзка за над 45 хиляди пътници между кварталите „Хаджи Димитър“, „Сухата река“ и „Левски“-Г и западните части на столицата – „Овча купел“ 1 и 2 и „Горна баня“, съобщиха от общинската администрация. Разширението е част от дългосрочната програма за развитие на метрото, в рамките на която през 2026–2027 г. се предвижда пускането на общо 10 нови метростанции, допълниха от администрацията.

Преди 28 години потегля първият влак, а днес метрото е гръбнакът на града и най-предпочитаният начин за придвижване. Това написа във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

По думите му метрото е резултат от дългогодишни усилия, последователност и работа на голям екип от специалисти, а не от мандата на един политик. От откриването си през 1998 г. с пет станции и 6,4 км трасе, системата се е разраснала до 47 станции и 52 км, които определят ритъма на придвижване в града.

Днес около 470 хиляди души използват метрото всекидневно, като то осигурява по-бързо и спокойно пътуване, намалява автомобилния трафик и допринася за по-чист въздух в София, каза Терзиев.

Развитието на метрото продължава, като през тази година е планирано откриването на три нови станции под бул. „Владимир Вазов“, а през 2027 г. – на още седем. Очакванията са това да доведе до по-малко задръствания и повече време за жителите на столицата.

Кметът подчерта, че метрото не е просто инфраструктурен проект, а дългосрочна инвестиция в качеството на живот и бъдещото развитие на София, която свързва хората и различните части на града.