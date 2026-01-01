Началото на празника „Кюстендилска пролет“ ще бъде поставено днес с избор на девойка „Кюстендилска пролет“ и двете й подгласнички, съобщиха от общината.

Конкурсът ще се състои от 19:00 ч. на централния площад „Велбъжд“ в Кюстендил. В надпреварата тази година участват 14 момичета, а специални гости на събитието ще бъдат двойките, носили титлата през годините, които ще се включат и в журито за избора на символа на града за 2026 г.

В празничната програма тази вечер са включени изпълнения на Симона Петрова – Мона, Петя Миленова, Александра Борисова, трио „Идна“, танцов ансамбъл „Осогово“ и вокална група „Калпазани“. За настроението на публиката ще се погрижи и Михаела Маринова.

Тази година се навършват 60 години от първия избор на девойка – символ на младостта, надеждата и красотата, казаха от общинския отдел „Култура и духовно развитие“. Първият конкурс за красота в България е организиран през 1966 година.

Празничните събития в Кюстендил продължават и на 21 март - първия пролетен ден, когато градът отбелязва традиционният си празник. Тогава, по традиция, новоизбраната девойка „Кюстендилска пролет“ и двете й подгласнички ще получат символите на Кюстендил от своите предшественички.