Районното управление на МВР в Сливен издирва 67-годишния Тодор Иванов Драганов, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

БТА

Мъжът е в неизвестност от 26 май, след като не се е завърнал от отпуск, предоставен му от дома за стари хора в село Малко Чочовени.

По информация на полицията при изчезването си той е бил облечен със синьо спортно горнище, черно долнище и бели маратонки. Тодор Драганов е със среден ръст, слабо телосложение, прошарена коса и неголяма брада.

От полицията призовават гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на издирвания мъж, да подадат сигнал на телефон 112, в най-близкото поделение на МВР, или на телефон +359 89 846 0048.