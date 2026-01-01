Премиерът Румен Радев коментира пред журналисти проблемите с водоснабдяването в Плевенско, критиките към Бюджет 2026 и изказването на вицепремиера Иво Христов за българските медии.

Радев коментира изказването на Иво Христов по БНТ, че "олигархията е завладяла българските медии". "Медиите и политиката се крепят на доверието на обществото. Когато това доверие се изгуби, естествено е да има такива оценки и реакции. По доста различни социологически проучвания, над 60% от българите разчитат на източници извън официалните медии. Това трябва да ни говори много и аз се надявам, че медиите ще заработят така, както институциите, за да се върне доверието", обясни премиерът.

По думите му медиите, които претендират за свобода на изразяването, "не трябва да се притесняват" от такива констатации. "Това не са някакви присъди, това не са оценки, това са констатации, изречени от вицепремиера Иво Христов, всеки има право на лично мнение", обясни Радев.

Припомняме, че в четвъртък Съветът за електронни медии реагира на изказване на вицепремиера Иво Христов, направено в рамките на негово интервю пред БНТ.

СЕМ реагира остро на изказване на вицепремиера Иво Христов

В него Христов, говорейки за управленската програма на правителството, казва, че олигархията, използвайки обществен ресурс, е превзела и българските медии. Той казва още: „БНТ е едно от последните места, които отстояват и съхраняват някакви принципи, трудно ми е да кажа същото за Българското национално радио“.

Проблемите с водоснабдяването в Плевенско

"Преди година бях първият политик, който се осмели да дойде точно в разгара на протестите за безводието в Плевен. От тогава се работи активно, нашето правителство направи една среща между ресорните министерства, поканихме областните управители, кметовете на Плевен, Ловеч, Севлиево - там, където потенциал от водна криза е най-голям работи се много сериозно, доволен съм от напредъка", обясни той.

По думите му правителството е отпуснало сериозни средства по приложение 3, за да не се мисли за в хипотеза за реакция при криза, когато се говори за водните проблеми за Плевен и региона. "Надявам се, че догодина вече няма да говорим за водна криза в Плевен, надявам се и Ловеч", каза той.

Радев каза, че се обсъжда да се проектира пречиствателна станция за язовир "Горни Дъбник", но сроковете са въпрос на допълнителен разчет, работи се и по много други проекти, сериозен ремонт на ВиК-мрежата, за да се реши проблемът с водоподаването към Плевен.

"Когато има такива големи претенции към високия дефицит на Бюджет 2026, нека тези, които критикуват дефицита, да дойдат тук в Плевен и да кажат на хората дали те приемат тези цифри на дефицита да го спазим на 3% като решение на техните проблеми", призова той.

Премиерът обясни, че са поели риска да има по-висок дефицит тази година, но да има решение на проблемите на хората.

Той бе запитан към кои министри има критика след 100 дни управление на кабинета. "Аз съм изключително взискателен, доволен съм от работата на министрите, но когато сме насаме - винаги имат какво да чуят от мен, темпото е изключително голямо и в най-кратки срокове вие ще чуете от всеки един министър точно какви реформи се планират", обясни Радев.

Критиките към управленската програма

Той коментира критиките към управленската програма от опозицията. "Вие чели ли сте управленската програма на правителствата преди нас? Ние предлагаме една детайлна силно аргументирана програма с ясни мерки, в другите програми да сте видели изречение на тази тема?", запита той журналисти и допълни, че изпълняват своите предизборни обещания. "Ние успяхме да изпълним първа точка - Елиминиране на олигархията от политическата власт, те вече са извън властта", каза премиерът.

Изборът на Бургас за домакин на "Евровизия"

Той коментира избора на Бургас за домакин на "Евровизия". "Аз мисля, че всеки един български град има какво да предложи като култура и история, най-вече като хора и съвременни услуги. Бургас е наистина добър избор. Това е избор на международна експертна комисия, за да сложим край на всички спекулации. Бургас ще успее да представи достойно България", обясни Радев.

Жестокото убийство в Пловдив

Той коментира случая в Пловдив и кога се предвижда правителството да излезе с мерки за престъпността от непълнолетни. "Фактите не могат да се пренебрегват, за да стигнем до тези жестоки изтъпления, гарнирани с нацистка символика, това е процес, зaлаган дълги години, да рушиш паметници, да променяш историята, да вменяваш и наслагваш други ценности у младите - завършват с такива катастрофални последици", обясни Радев.

По думите му до края на септември правителството ще излезе със законови промени.

Катастрофата с Ива Михайлова

Премиерът коментира инцидента с Ива Михайлова в Република Северна Македония и съдебните дела по случая. "България не се меси в съдебните процеси на други държави. Ние сме в непрекъсната връзка в Ива Михайлова, семейството й, майка й, нашето посолство в Скопие и консулът ни продължава да е там, да оказва помощ, България пое съдебната защита, има разговори на ниво МнВР. Цялото отношение към Михайлова е в разрез със здравия разум, затова МВнР е готово с протестната нота по случая, която ще бъде връчена официално", каза той.

Ива Михайлова от Кочани е на 23 години, има гражданство от България и Северна Македония и вече месеци няма право да напуска родния си град. След катастрофа през октомври миналата година властите в Скопие са взели личните ѝ документи, включително издадените от България. В началото на октомври Ива пътува към Щип. Подминавайки родният Кочани, на разклон за влизане в града вижда полицейски автомобил, спрял в насрещното платно.

„В същия момент спират кола за проверка и втората кола, която идва отсреща, за да ги отмине тях някак си, идва в моята лента и ме удря. Моята кола се удря отново в мантинелата, а пък неговата кола се върти и застава по средата на двете ленти“, разказа Ива.

Автомобилът, който Ива управлява, е смазан до неузнаваемост, а тя буквално е заклещена в него: „Той ме удря с предната си част. Съответно предната част му е счупена, а на мен лявата, защото ме удря от ляво. Полицайката, която беше там дойде, подаде ми помощ, даде ми вода.“

Всички пострадали са откарани в спешното в Кочани. Ива разказва, че според лекарите ѝ нямало почти нищо: „Но пък аз се чувствах, че изобщо не съм добре. Буквално ме болеше всичко. И по мое желание ме закараха в "Аджъбадем" в Скопие“.