Ако планирате пътуване до Виена и искате да откриете града отвъд класическите туристически маршрути, Централните гробища заслужават място в списъка ви. Това необичайно, но впечатляващо място вече може да бъде разгледано с помощта на нов мобилен аудиогид, който превръща разходката в истинско културно преживяване.

Приложението Friedhof to go предлага обиколки на 20 езика, аудио разкази, дигитална карта и тематични маршрути, които отвеждат посетителите до едни от най-известните гробове в историята на музиката.

Централните гробища са много повече от място за поклонение. Те са един от най-красивите паркове във Виена и своеобразен музей на открито, който ежегодно привлича стотици хиляди посетители. Именно тук почиват някои от най-великите композитори – Лудвиг ван Бетовен, Франц Шуберт, Йоханес Брамс, Антонио Салиери, Йохан Щраус-син и Арнолд Шьонберг. В комплекса се намира и мемориалният гроб на Волфганг Амадеус Моцарт, а сред по-съвременните музикални икони са Фалко и Удо Юргенс – първият австрийски победител в конкурса „Евровизия“.

С площ от близо 2,4 кв. км и над 330 000 гробни места, сред които около 1000 почетни, Централните гробища разказват историята на Виена по един необичаен начин – чрез личностите, оставили трайна следа в културата, науката и обществения живот.

Новият аудиогид е разработен съвместно с nuseum.ai и се активира лесно чрез QR код. Посетителите могат да изберат тематични маршрути с продължителност между 30 и 120 минути, да използват навигация, която ги води из огромния парк, както и чат функция, чрез която да научат повече за отделните гробове, паметници и историята на мястото.

Проектът ще продължи да се развива с нови маршрути и съдържание, базирани на обратната връзка от посетителите и анонимизиран анализ на потребителските данни.

Friedhof to go е достъпен на 20 езика, а цената е 8,40 евро за 24-часов достъп след активиране. Услугата може да бъде закупена онлайн, на вход 2 на Централните гробища или директно чрез QR кодовете, разположени на територията на комплекса.