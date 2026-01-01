След трудна година, в която най-голямата криптовалута в света на моменти губеше близо 34% от стойността си, биткойнът възстанови голяма част от загубите.

Към 8:40 ч. източноамериканско време днес токенът се търгуваше над 85 070 долара, доближавайки най-високото си ниво от осем месеца. Въпреки благоприятната регулаторна среда интересът на криптоинвеститорите изглежда отслабна по-рано тази година, вероятно заради привлекателността на изкуствения интелект и други нововъзникващи технологии.

Тръмп декларира над 1,4 милиарда долара доходи от криптопроекти

Биткойнът изпитваше затруднения и през по-голямата част от войната с Иран, която допринесе за рязкото покачване на доходността по облигациите. Със силното възстановяване обаче все повече инвеститори се питат дали криптозимата е приключила и дали е започнал нов бичи пазар. С оглед на инерцията в сектора след встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп, криптозимата е изненадала мнозина.

Тръмп назначи регулатори, подкрепящи криптовалутите, нареди създаването на стратегически резерв на САЩ от биткойни и предприе други стъпки, включително разрешаването на инвестиции на пенсионни средства в алтернативни активи като криптовалути. Той също така настоя Конгресът да приеме законодателство за криптовалутите, което да изясни регулаторните неясноти, създаващи проблеми за сектора.

Републиканците не успяха да прокарат всички планирани закони за криптовалутите, но приеха GENIUS Act, с който беше създадена регулаторна рамка за стейбълкойните.

Цената на биткойна падна под 60 000 долара

„Така се оказахме в необичайна ситуация, при която имахме цикличен спад на цените, въпреки че фундаменталните показатели се подобряваха в дългосрочен план. Сега предполагам, че цените ще наваксат към края на годината“, заяви пред Си Ен Би Си Мат Хоуган, главен инвестиционен директор на Bitwise. По думите му това може да се превърне „в най-силния и най-продължителен бичи пазар в историята на криптовалутите“.

Биткойнът и останалите криптовалути трудно могат да бъдат оценявани по същия начин като традиционните акции, тъй като не генерират печалби и свободен паричен поток.

Анализаторите от BTIG обаче също отчитат положителни технически показатели. В неотдавнашен анализ те посочват, че ако биткойнът успее да се задържи над прага от 75 000 долара, оптимистично настроените инвеститори могат да го тласнат над 82 000 долара по пътя към 90 000 долара.

Криптоплатформата CoinDesk съобщи също, че биткойнът е затворил миналата седмица над 50-седмичната си пълзяща средна за първи път от повече от 11 месеца.