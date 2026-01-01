Апелативният съд в София постанови отнемането в полза на държавата на над 1,56 млн. евро от турски гражданин, след като прие, че представените документи не доказват законния произход на средствата. Решението е постановено на 22 октомври 2026 г. и с него е уважен изцяло искът на Комисията за отнемане на имущество на стойност 1 562 865 евро.

В хода на съдебното производство са представени доказателства, получени чрез международно сътрудничество и обмен на информация, които поставят под съмнение достоверността на документите, с които ответникът е опитал да обоснове произхода на парите.

Едно от установените несъответствия е свързано с нотариалните заверки на представените документи. Според събраната информация лицето, посочено като извършило заверките, не фигурира в украинския регистър на нотариусите.

Фирма без активи и банкови сметки предоставила заем за милиони?

Проверки, извършени чрез компетентните органи в Украйна, разкрили и други несъответствия, свързани с дружество, за което се твърдяло, че е предоставило парите по договор за заем.

За компанията не били установени подавани финансови отчети, декларирани доходи или открити банкови сметки през периода на съществуването ѝ.

Въз основа на тези обстоятелства съдът приема, че представените документи не доказват реално осъществена сделка и не могат да удостоверят законния произход на средствата.

Според магистратите е житейски нелогично дружество без активи и наличен капитал да предостави на физическо лице толкова голяма сума в брой.

Присъда за недекларирани пари и криминалистични регистрации

Съществено значение за съдебното решение има и обстоятелството, че турският гражданин вече е осъждан за престъпление, свързано с недекларирани парични средства, по чл. 251 от Наказателния кодекс.

По делото са представени и доказателства за регистрация на мъжа в Румъния във връзка с фалшификация, както и за криминалистични регистрации в Турция, свързани с трафик на мигранти.

Според Апелативния съд осъдителната присъда, разгледана заедно с останалите доказателства, обосновава извода за незаконен произход на имуществото.

Съдът уважава изцяло иска за отнемане на сумата от 1 562 865 евро в полза на държавата.

Решението не е окончателно и подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването му.