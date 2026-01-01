Десетки супермаркети в Белгия, Швеция и Люксембург са били засегнати от кибератака, насочена срещу системите за управление на хладилниците и фризерите им. В резултат на инцидента температурите в някои от съоръженията са били променени, което е довело до разваляне на значителни количества хранителни продукти.

Около 40 магазина на веригата Delhaize в Белгия и Люксембург са били засегнати. Проблеми са регистрирани и в няколко обекта на шведските вериги ICA и Coop, както и в 13 магазина SuperValu в Ирландия.

Според публикации в местни медии щетите възлизат на значителни суми, а част от хранителните продукти е трябвало да бъде изхвърлена. В един от магазините на ICA в Швеция температурата във фризерите била променена на 50 градуса по Целзий.

Засега не е установено кой стои зад атаката. Инцидентът напомня за подобен случай от миналия месец, когато бяха засегнати стотици супермаркети във Франция.

Националните агенции за киберсигурност на Белгия и Швеция следят ситуацията.

Щети за десетки хиляди евро в Белгия

Delhaize, една от най-големите вериги супермаркети в Белгия, е съобщила пред местни медии, че през нощта е възникнал „компютърен инцидент“, засегнал 40 нейни магазина.

Управителят на обект в Хойларт, провинция Фламандски Брабант, е заявил пред белгийското издание Het Laatste Nieuws, че магазинът е загубил хранителни продукти на стойност около 100 000 евро.

По думите му тази сума не включва допълнителните финансови загуби, произтичащи от временното затваряне на търговския обект.

Френската верига Carrefour също е потвърдила, че инцидентът е засегнал 15 нейни магазина в Белгия. От компанията са заявили, че са предприети незабавни мерки, за да се гарантира, че всички обекти ще продължат да работят.

Фризерите в Швеция били настроени на 50 градуса

Говорител на шведската верига ICA е потвърдил, че проблемът е засегнал „малък брой магазини на ICA, работещи извън централната мрежа на компанията“.

От веригата са заявили, че оказват съдействие на засегнатите обекти за овладяване на ситуацията.

Един от магазините на ICA в Шьобо, Южна Швеция, съобщил в социалните мрежи, че хладилниците и фризерите му са били хакнати през нощта, а температурите в тях са били променени на 50 градуса.

Обектът временно е затворил врати, но впоследствие отново е отворил за клиенти.

В социалните мрежи бяха разпространени и кадри от магазин в района на Оденгатан в Стокхолм, на които служител изхвърля чували с развалени хранителни продукти.

От шведската верига Coop са потвърдили, че седем от общо около 800-те им магазина в страната са били засегнати.

„Ситуацията в момента е овладяна и под контрол“, са заявили от компанията пред BBC.