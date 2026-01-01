Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер е регистрирано в 18:49 ч. местно и българско време тази вечер във водите на Средиземно море югоизточно от гръцкия остров Крит, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, позовавайки се на информация от Института по геодинамика към Националната обсерватория на Атина.

Трусът е регистриран на дълбочина 29 км, като епицентърът му е бил на 56 километра югоизточно от селцето Гудурас (Източен Крит).

За момента няма данни за нанесени щети или пострадали хора вследствие на земетресението.

Според Европейско-средиземноморския сеизмологичен център трусът е бил с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер, като е регистриран на дълбочина от 17 километра.