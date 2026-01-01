Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира коментира проведената на 23 ноември специализирана полицейска операция срещу издаването на фалшиви ТЕЛК решения в областите София, Разград и Враца, при която бяха задържани и лекари.

Демерджиев припомни, че инициативата е започнала преди месеци по нареждане на премиера, като целта е да бъде пресечено източването на значителен публичен ресурс.

Министърът отбеляза, че освен финансовите щети подобни практики накърняват правата на пациентите и на хората, които действително се нуждаят от решения на ТЕЛК.

„Тези операции ще продължават“, заяви Демерджиев, като призова прокуратурата да оказва по-активно съдействие.

На въпрос дали участниците в схемите се ползват с политически чадър министърът отговори, че има политическа воля незаконната им дейност да бъде преустановена.

В отговор на въпрос за твърденията, че подобни схеми са известни на прокуратурата в Разград от 15 години, Демерджиев посочи, че ако това е било ясно на някой прокурор, той е бил длъжен да реагира по силата на закона. "Апелирам тези, на които са им ясни схемите, да се събудят и да подпомагат държавата, а не да коментират като жълти агенции какво им е ясно и какво не. Трябва да им е ясно, че по силата на закона, ако знаят за такива схеми, трябваше да са ги разкрили отдавна", подчерта той.

Трагедията в Драгоман

Той трагедията, при която граничния полицай Емил Георгиев е обвинен, че е причинил смъртта на 18-годишно момиче в Драгоман.

"Отстранен е граничният полицай незабавно. Тече дисциплинарна проверка, имаме всички основания да смятаме, че тя ще завърши с дисциплинарно уволнение", обясни той.

Вътрешният министър коментира и случая, при който момиче стана жертва на блудство в София. Той обясни, че текат проверки в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) и в дирекция „Вътрешна сигурност“.

По думите му към момента на подаването на сигнала за силен шум четирите полицейски патрула са били на други местопроизшествия. Проверява се какви конкретни действия са предприели служителите при посещението на адреса. При установяване на нарушения ще бъде потърсена отговорност, подчерта Демерджиев. Той бе запитан за действията на полицейските служители и дали имат право да проверят на място вътре в апартамента.

Според министъра за подобни действия е необходимо да има ясни данни за извършване на тежко престъпление. По думите му досега не са събрани данни, че полицаите са разполагали с такава информация при посещението на адреса. Проверява се обаче защо служителите не са реагирали по-рано на подадения сигнал. Демерджиев увери, че при установяване на нарушения ще бъде търсена отговорност.

По думите му от месеци ръководството на МВР полага усилия за възстановяване на доверието в полицията и авторитета на нейните служители.

Министърът не потвърди информацията за евентуална връзка между служител на МВР и един от задържаните по случая. Той увери, че ако бъдат установени подобни връзки, ведомството ще действа безкомпромисно. По отношение на коментарите на прокуратурата Демерджиев посочи, че МВР няма достъп до материалите по досъдебното производство. Според него по-коректният подход би бил провеждането на съвместна среща между двете институции.

Знаковите убийства през годините

Демерджиев коментира и знаковите убийства, останали неразкрити през годините. Той отказа да предостави подробна информация, тъй като работата по случаите е свързана както с разкриването на извършени престъпления, така и с предотвратяването на потенциални убийства.

Той съобщи, че проверките продължават, а резултатите от тях ще бъдат огласени след приключването им. „Не са малко тези случаи“, посочи Демерджиев.

По думите му МВР е напът да разкрие и други убийства, останали неразкрити през годините. Министърът заяви, че в хода на работата се очертава евентуалната съпричастност не само на полицейски служители, но и на други лица към неразкриването на престъпленията.

Той увери, че при установяване на подобни обстоятелства информацията ще бъде оповестена и ще бъдат предприети действия.

Отстраняването на кмета на Варна

По повод действията по отстраняването на кмета на Варна вътрешният министър заяви, че обяснение трябва да дадат политическите сили, които имат представители в общинските избирателни комисии. "Лично за мен подобен подход е необясним", каза той.

Той съобщи, че МВР разполага с материали, свързани както с кмета на Варна, така и с хора, които са се опитвали да оказват въздействие върху него. По думите му се работи и по двете направления.

Министърът призова кмета да сигнализира МВР, ако разполага с информация за координирани действия, представляващи закононарушение или престъпление.

Според Демерджиев е неприемливо вотът на гражданите да бъде подменян с решения на общинските избирателни комисии, а впоследствие политическите партии, излъчили техните представители, да се разграничават от действията им.

Демерджиев очаква по-активна работа на прокуратурата след избора на нов ВСС

На въпрос дали след избора на нов Висш съдебен съвет (ВСС) и нов главен прокурор очаква развитие по случаите, свързани с Пепи Еврото и полетите на Делян Пеевски, Демерджиев заяви, че очаква съдебната система да започне да работи по-активно.

„Очаквам да има събуждане и започване на работа от страна на съдебната система", каза той.

Вътрешният министър отново посочи, че към момента МВР не получава необходимата подкрепа от прокуратурата. Според него изборът на нов ВСС трябва да доведе до промяна в работата на държавното обвинение, така че въпросите, останали без отговор през годините, да получат своите отговори.