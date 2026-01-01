Откриха издирван 82-годишен мъж в Кърджалийско, съобщиха от полицията.

Той е бил обявен за местно издирване и е установен два дни, след като напуснал дома си в село Бели вир.

Дрон, спасители и доброволци издирваха 85-годишна жена в Кюстендилско, откриха я паднала във вада

Сигнал, че възрастният човек не се е прибрал и е в неизвестност, е подаден от негови близки.

Униформени са организирали претърсване на близки до селото райони с участие на местни хора.

Жител на селото открил издирвания мъж в добро здравословно състояние в изоставена къща.