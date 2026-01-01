Опасно време се очаква в цялата страна във вторник заради значителни валежи от дъжд и силен вятър. За пет области е обявен червен код. В планините ще вали сняг, а по високите части ще се натрупва нова снежна покривка.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна.

През следващото денонощие ще остане облачно. През нощта на места с прекъсване ще превалява дъжд. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток, в Източна България - от север. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, по Черноморието - до 13°-15°, за София - около 6°.

Прогноза за ноември: От минус 7 до 25 градуса, валежи над нормата и сняг в планините

Във вторник ще има повсеместни валежи от дъжд, в планините – от сняг, които ще се усилват и ще са значителни по количество. Вятърът ще се задържи умерен от изток-североизток, а през втората половина на деня в Източна България ще се усилва. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 6° и 11°, в югоизточните райони и по крайбрежието на морето - до 14°-16°, за София - около 8°.

За цялата страна са в сила предупредителни кодове за опасно време.

В пет области – Добрич, Варна, Смолян, Кърджали и Хасково, е обявен червен код за опасно време. Очакват се над 65 литра дъжд на квадратен метър за денонощие, както и силен вятър със скорост до 69 км/ч и пориви до 90 км/ч., предупреждението за силен вятър не обхваща само област Смолян.

НИМХ

Жълт код за значителни валежи е обявен за София-град, София област, Кюстендил, Перник, Видин и части от областите Враца и Монтана. Очакват се между 20 и 35 литра дъжд на квадратен метър за денонощие или до 30 литра за шест часа.

За всички останали области е обявен оранжев код за значителни валежи. Очакват се между 35 и 65 литра дъжд на квадратен метър за денонощие или над 30 литра за шест часа. В областите Бургас и Ямбол дъждът ще бъде придружен и от силен вятър.

НИМХ

В планините ще бъде облачно. В по-ниските части ще има продължителни и значителни валежи от дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина - от сняг. По високите части на планините ще се увеличава дебелината на снежната покривка. Ще продължи да духа умерен и силен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 0°.

По Черноморието ще бъде облачно. Ще има продължителни и значителни валежи от дъжд. Ще духа умерен, а след обяд и привечер и силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 15°-16°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.