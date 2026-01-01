Заради катастрофа, станала около обяд днес по пътя Монтана-Берковица, автомобилите се пропускат само в едното платно на пътя, а полицията регулира движението, съобщиха от Областното пътно управление в Монтана.

При катастрофата са се сблъскали два автомобила, пострадали са четирима души, които са откарани в болница в Монтана. Произшествието е станало в района на местността Йончови ханове край Берковица. Причините за удара се изясняват, уточниха от Областното пътно управление и от полицията в Монтана.

Заради преобръщане на тежкотоварен автомобил и разпиляване на неговия товар днес в Монтанско беше затворен и главния път Е-79 в района на село Винище в община Монтана.