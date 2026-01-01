Окръжният съд в Стара Загора остави в ареста 83-годишен мъж, обвинен в умишленото убийство на 59-годишен мъж в село Калитиново. Магистратите му наложиха най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, съобщиха от пресцентъра на съда.

Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 28 октомври умишлено е умъртвил 59-годишния мъж.

Според съда по делото са събрани достатъчно доказателства, за да се направи обосновано предположение, че мъжът е извършил престъплението. Магистратите са преценили също, че съществува опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление.

В мотивите си съдът посочва данни, че 83-годишният мъж е агресивен и преди убийството на няколко пъти е нанасял удари на жертвата с различни предмети.

Двамата мъже, заедно с племенницата на обвиняемия, обитавали общ дом в селото. На 28 октомври между тях възникнал скандал, при който 83-годишният мъж пребил 59-годишния, като му нанесъл и удари с твърд предмет. Пострадалият починал от причинена черепно-мозъчна травма.

След подаден сигнал на телефон 112 на място пристигнали полицейски и медицински екипи, които констатирали смъртта му.

От съда уточняват, че обвиняемият е неосъждан, но всички разпитани по делото свидетели му дават отрицателна характеристика.

За престъплението, в което е обвинен, законът предвижда наказание от 10 до 20 години лишаване от свобода.

Определението на съда подлежи на обжалване.