Допълнителен градски транспорт ще бъде осигурен в София след футболната среща между ЦСКА и „Трабзонспор“ на 26 ноември. Двубоят ще се играе на стадион „Българска армия“, а мерките са предприети заради очаквания голям брой зрители.

Метрото по четирите линии – М1, М2, М3 и М4, ще работи с удължено работно време. Влаковете ще се движат, докато бъде извозен пътникопотокът от метростанциите „Стадион Васил Левски“ и „Орлов мост“.

Допълнителен капацитет ще бъде осигурен и по нощните автобусни линии N1 и N2, където ще се движат съчленени автобуси. Така повече пътници ще могат да използват градския транспорт след края на срещата.

Очаква се мачът да приключи около полунощ. Целта на организацията е да се осигури безопасно и навременно придвижване на зрителите след футболната среща.